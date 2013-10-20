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Добро пожаловать

Александр Милюков, Региональный директор УР МКПС:

Практическая стрельба – это интересный, увлекательный и самый динамичный вид спортивной стрельбы в мире!

Стрелки, которые впервые приходят на наши стрелковые мероприятия, получают навыки безопасного обращения с оружием, а спортсмены, активно занимающиеся практической стрельбой, показывают высокий уровень мастерства и владения оружием.

Практическая стрельба это большая и дружная семья, объединение людей увлеченным любимым делом, постоянно поддерживающих и совершенствующих свои стрелковые навыки на многочисленных тренировках, семинарах и соревнованиях.

Откройте свой оружейный сейф, берите все, что там есть и мы ждем Вас на наших мероприятиях!

Прикладная...

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Cтать членом МКПС

Для вступления в Международную Конфедерацию Практической Стрельбы необходимо принять участие в учебном семинаре, который состоит из двух частей. На теоретической части участники слушают и обсуждают требования безопасности на стрелковых мероприятиях по практической стрельбе, структуру, историю развития и правила МКПС, затем сдают письменный экзамен, состоящий из 80 вопросов на знание Правил IPSC. На практической части закрепляются навыки безопасного обращения с оружием, отрабатываются базовые элементы, встречающиеся в стрелковых упражнениях на матчах.

Учебный семинар проводится под руководством инструктора, по указанию Регионального директора. Решение о принятии стрелка в члены МКПС принимает Региональный директор, по рекомендации инструктора, проводившего семинар. Учебный семинар занимает 8 часов, из них теоретическая часть составляет 4 часа и практическая часть 4 часа. Практическая часть проводится с пистолетом, карабином или гладкоствольным ружьем.

При вступлении в МКПС, стрелки оплачивают ежегодный взнос. Сотрудники правоохранительных структур и военнослужащие пользуются льготами при оплате взносов.

 

Заявка на членские курсы УР МКПС

Уточнить по поводу организации и проведения членских курсов УР МКПС в вашем регионе можно здесь:

CЕМИНАРЫ IPSC
 

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