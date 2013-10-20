Александр Милюков, Региональный директор УР МКПС:

Практическая стрельба – это интересный, увлекательный и самый динамичный вид спортивной стрельбы в мире!

Стрелки, которые впервые приходят на наши стрелковые мероприятия, получают навыки безопасного обращения с оружием, а спортсмены, активно занимающиеся практической стрельбой, показывают высокий уровень мастерства и владения оружием.

Практическая стрельба это большая и дружная семья, объединение людей увлеченным любимым делом, постоянно поддерживающих и совершенствующих свои стрелковые навыки на многочисленных тренировках, семинарах и соревнованиях.

Откройте свой оружейный сейф, берите все, что там есть и мы ждем Вас на наших мероприятиях!

Прикладная...